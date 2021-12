SAN SALVO PERDE L'UNICO CONSIGLIERE USCENTE

Dopo le ultime vicissitudini accadute in questa tornata elettorale provinciale, e dopo un’attenta riflessione, avendo sempre come obiettivo l’interesse del nostro territorio, ho deciso di fare un responsabile passo indietro a favore di un candidato del nostro territorio, pur avendo ottenuto personalmente sabato 18 Dicembre un buono risultato che mi vedeva in corsa verso la riconferma, con ben 4000 voti stimati.

Dopo i gravi errori elettorali fatti dal csx mi sono confrontata con la maggioranza ed i miei elettori, che ringrazio per la fiducia accordatami, da consigliere provinciale uscente convinta che la squadra è la vera forza di un territorio ho deciso di fare un passo indietro. ho scelto, di non proseguire con la mia candidatura in rappresentanza di questo territorio ma di compiere un atto di generosità politica verso l’intero vastese, affinché si potesse eleggere in sicurezza un consigliere. Auguro un in bocca al lupo a tutti i futuri consiglieri.