Gli auguri del sindaco Magnacca alla stampa

Ultimo saluto natalizio di Tiziana Magnacca da sindaco alla stampa. “Vi ho voluti qui per ringraziare ciascuno di voi personalmente, sono stati dieci anni entusiasmanti dal punto di vista umano, amministrativo, politico e per le relazioni che abbiamo intessuto tra di noi. Vi devo ringraziare perché avete seguito sempre con attenzione e diligenza la vita amministrativa del nostro Comune”. Ha esordito così nel suo intervento il sindaco nell’incontrare questa mattina nell’aula consiliare la stampa, affiancata dagli assessori Tony Faga, Maria Travaglini e Giancarlo Lippis.

Il sindaco ha ricordato alcuni dei momenti più difficili nel corso delle due legislature come le abbondanti nevicate, l’alluvione, la chiusura dell’ecocentro, la criticità legate alla sicurezza delle scuole e la pandemia.

Sono stati anni entusiasmanti perché “ho avuto modo di conoscervi meglio, creando relazioni personali che porterò nel cuore assieme alla mia giunta che mi ha affiancato nell’azione amministrativa”. Anni durante i quali si è cercato di costruire la “città in movimento” – slogan scelto da questa amministrazione – in pieno senso di responsabilità per il bene della città aiutando anche a ricostruire un’identità sansalvese e “al sindaco che verrà lasceremo una città attiva e colma di progetti per far continuare a crescere San Salvo”.

“Ritengo che ci siano state fatte cose positive quelle realizzate in questi dieci anni e che sono davanti ai vostri occhi – ha affermato il sindaco – cercando di dare una precisa direzione amministrativa. Il più delle volte le nostre scelte sono state subito comprese, qualche volta discusse ma poi accettate, sempre nella massima trasparenza e pensando sempre al bene di tutti”.

Il sindaco Magnacca ha citato il presidente nazionale dell’Anci Antonio Decaro, primo cittadino di Bari, che ha definito come il sindaco ricopra il ruolo più entusiasmante che ci sia nella vita politica e amministrativa “perché alla fine siamo per i cittadini il primo avamposto dello Stato, nel bene e del male”.

Lavoro in questi anni quale risultato di squadra dell’Amministrazione comunale e del personale, con il quale c’è stato un leale rapporto di collaborazione, “senza scossoni all’interno della maggioranza e senza ribaltoni in giunta anche con le nuove sfide a causa del Covid che segnato le vite di tutti” ricordando tutte le attività di supporto alla popolazione sia nella prima emergenza che con l’attività di vaccinazione anche con il contributo delle associazioni di Protezione civile.

A proposito delle elezioni di primavera il sindaco ha auspicato che “siano ispirate da principi di democrazia, partecipazione e responsabilità nella trasparenza e nella passione per questa città” ed ha annunciato: “Ci sarò come candidata alla carica di consigliere comunale come supporto per il nuovo sindaco per restituire alla città la serenità che ha contraddistinto la mia attuale maggioranza e il lavoro svolto in questi dieci anni”. Alla domanda sul nome del futuro candidato per il centrodestra Magnacca ha dichiarato: “Noi abbiamo la fortuna in questo momento di avere avuto la disponibilità dell’assessore Lippis, al quale va riconosciuto coraggio e lealtà, e anche l’umiltà di dire che è a disposizione. In maggioranza ne stiamo ragionando e ci stiamo confrontando, senza emotività per scegliere il candidato più condiviso”.

Il sindaco ha ribadito che si lascia alla città un bilancio sano e molte opere pubbliche realizzate e altre in fase di completamento per un totale di 40 milioni di investimenti “che ha aiutato l’economia locale a crescere” e molti progetti finanziati da realizzare.