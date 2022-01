LE FOTO DEL PREMIO SAN VITALE 2021

Pubblichiamo le foto della Ottava edizione del Premio San Vitale organizzato da Trigno.Net ed Abruzzo 20.30. Ringraziamo Antonino Vicoli per aver scattato queste ed altre foto e Floriano Cilli per averci ospitato al Caffè Roma. La diretta streaming non è andata in onda per problemi di rete, ma la cerimonia integrale è stata registrata da Photorama di Cupello, il cui video andrà on line a breve.

ll sindaco non è stato presente perchè impegnato nel concomitante Consiglio comunale, ma ha comunque firmato le pergamene consegnate. Le statuine sono state prodotte in 3 D e donateci dalla Ditta Tcm dai coniugi Tambelli

Per aver fatto coesione sociale durante la pandemia hanno ricevuto il premio:

l' Associazione Nazionale Carabinieri di San Salvo;

l' Associazione Lory a Colori;

le Associazioni di Protezione civile Valtrigno, Arcobaleno e Cb San Vitale

la Croce Rossa italiana di San Salvo,

le parrocchie di San Salvo,

la Cgil, Cisl, Uil di San Salvo

le industrie di San Salvo

i commercianti del centro storico

e...sorpresa finale Mister Nicola Di Santo, neo pensionato, ma soprattutto eternamente giovane perchè affermato tecnico calcistico che lavora coi giovani da sempre.

Arrivederci alla IX Edizione.