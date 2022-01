I SINDACI VERDI VIETANO I BOTTI DI CAPODANNO

A pochi giorni da Capodanno, i sindaci Alessandro Monaco (Casacanditella), Arturo Scopino (Montelapiano) e Alessio Monaco (Rosello) scelgono di tutelare la salute e il benessere degli animali con un’ordinanza congiunta che vieta l’uso non autorizzato di materiale pirotecnico:

“La voglia di festeggiare l’arrivo del nuovo anno deve essere contemperata con la sicurezza dei cittadini e degli animali, domestici e non. Per questo motivo abbiamo deciso di consentire il solo utilizzo di fuochi d’artificio di ridotte dimensioni, privi di effetti dirompenti, vietando invece l’uso di qualsiasi altra categoria di materiale pirotecnico in strade, piazze, giardini e parchi pubblici in tutto l’ambito urbano dei nostri Comuni. Al fine, però, di consentire anche i festeggiamenti più tradizionali abbiamo stabilito che eventuali spettacoli pirotecnici dovranno essere preventivamente autorizzati, così da garantire la quiete pubblica e l’incolumità delle persone, evitando il danneggiamento del patrimonio pubblico e privato, preservando gli animali da traumi che potrebbero subire in virtù dell’uso indiscriminato di fuochi d’artificio.

Infine facciamo un appello alla responsabilità individuale ed alla sensibilità collettiva affinché ciascuno sia pienamente consapevole delle conseguenze che i propri comportamenti possono avere per la sicurezza propria e degli altri”.

Alessandro Monaco – Sindaco di Casacanditella

Arturo Scopino - Sindaco di Montelapiano

Alessio Monaco – Sindaco di Rosello