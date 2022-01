IL SINDACO DI VASTO RINGRAZIA PAOLUCCI, SMARGIASSI, BOCCHINO E MARCOVECCHIO

Personalmente non sono campanilista. Anzi per me San Salvo e Vasto potrebbero essere pure un’unica Città. Però onestamente devo dire che mi rode leggere il comunicato (pubblicato sul sito, sotto a questo editoriale) con cui il sindaco di Vasto ha pubblicamente ringraziato quattro consiglieri regionali: Silvio Paolucci (del Pd), Pietro Smargiassi (di 5 Stelle), Sabrina Bocchino (della Lega) e Manuele Marcovecchio (di Valore è Abruzzo) per aver inserito 775.000 euro di fondi per Vasto nell’ ultimo bilancio regionale.

Per Menna evidentemente avere un senatore (già sottosegretario), un deputato, tre consiglieri regionali residenti a Vasto (Marcovecchio, Bocchino e Smargiassi, anche se di tre partiti diversi) ed aver come amico personale Silvio Paolucci ha generato questo risultato.

Purtroppo noi di San Salvo, in questo momento, non abbiamo nessuno a Roma e nessuno all’ Aquila. E da qualche giorno l’unico consigliere che avevamo a Chieti, Elisa Marinelli, non ce l’abbiamo più, perché ha fatto un passo indietro (nonostante, come ha scritto lei stessa, era in corsa per essere rieletta), lasciando che al suo posto entrasse Guido Giangiacomo, un altro vastese che si va aggiungere allo stesso Francesco Menna, eletto presidente.

Per cui Vasto con quarantamila abitanti si trova ad avere oggi 2 parlamentari, 3 consiglieri regionali e due provinciali, tra cui il presidente della Provincia, cioè 7….scusate se son pochi ! Noi di San Salvo, pur con la metà degli abitanti, non ne abbiamo né 3 e né 2, ma 0.

Eppure non è stato sempre così, infatti:

Negli anni ’70 abbiamo avuto l’on. Artese prima all’ Aquila e poi a Roma

Negli anni ’80 abbiamo avuto l’on. Artese a Roma, Arnaldo Mariotti alla Regione e Peppino Torricella alla Provincia.

Negli anni ’90 abbiamo avuto Eugenio Spadano alla Provincia e poi alla Regione, con Gabriele Marchese alla Provincia e Franco Rongoni alla Provincia.

Dopo il 2000 abbiamo avuto Mariotti alla Camera dei Deputati, Spadano alla Regione e Marchese nella Giunta provinciale; nel secondo lustro Antonio Boschetti e Paolo Palomba alla Regione, con Nicola Argirò nella Giunta provinciale (prima) e con Agostino Monteferrante alla presidenza del Consiglio provinciale (dopo);

Poi abbiamo avuto Argirò e Palomba alla Regione, con Osvaldo Menna, Giovanni Mariotti e Michelino Natale alla Provincia.

Quindi abbiamo avuto Tonino Marcello in Giunta provinciale.

E per finire Elisa Marinelli, che era l’unica sansalvese che ha preferito cedere il suo posto al vastese Giangiacomo.

Abbiamo avuto anche sansalvesi in Enti di “sottogoverno”: l’ On. Artese alla Cassa per il mezzogiorno e l’ On. Mariotti al tavolo di crisi del Ministero dello sviluppo economico; Rocco Boschetti al Comitato di gestione delle Usl ed Angelo Di Pierro all’ Assemblea; Armando Tomeo alla presidenza del Nucleo industriale; Alfredo Bucciantonio all’ Arpa; Raimondo Pascale al Consorzio di Bonifica; Rinaldo Altieri al Comitato regionale di controllo; Angelo D’ Andrilli e Vincenzo Larcinese (al Coniv); Arnaldo Mariotti e Vincenzo Larcinese (al Distretto industriale); Sante Micone, Valfrido Adorante, Oreste Ciavatta e Rino Maiale al Civeta; Tiziana Magnacca alla Cerella.

Ma adesso abbiamo solo Gianni Cordisco all’ Arap ed avremmo potuto avere anche un sansalvese all' Arap Servizi, che però lui ha ricevuto il veto da suoi “compagni di partito”. Motivo per cui è stato inserito…un altro vastese Nicola Del Prete.

Quindi se vogliamo essere più precisi, Vasto non batte San Salvo 7 a 0, ma 8 a 1, perché ai sette elettivi va aggiunto Del Prete, mentre noi abbiamo solo Gianni Cordisco….e meno male, perché, con la sua bontà, riesce a favorire pure qualche avversario.

Concludendo: non voglio entrare nel merito di come caxxo abbiamo fatto a passare in una decina di anni dall’avere due consiglieri regionali e tre provinciali a 0. Voglio solo sperare che a breve qualche sansalvese in qualche Ente dovremmo pur mandarlo…