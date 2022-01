L’Associazione civica Porta Nuova chiude. Chiude avendo fallito il suo scopo fondamentale: la costituzione di un gruppo di volenterosi che si occupasse, in perfetta onestà intellettuale e con un metodo trasparente documentato e non antagonista, di questioni di pubblico interesse al solo scopo di promuovere la crescita civile della città.

Un’impresa come questa, dai contorni così vasti e così eterei - anche al netto dei pesanti limiti personali di chi, come chi scrive, l’ha fondata e l’ha condotta per venti anni- non poteva probabilmente trovare esito diverso.

Benché lo scopo finale fosse così intangibile, le questioni che in tanto tempo abbiamo affrontato sono state di certo molto concrete: e su questo piano, da soli o insieme ad altri, credo che qualcosa di buono per la città l’associazione Porta Nuova l’abbia pur fatta.

Ringrazio quanti, negli anni, non ci hanno negato il loro ascolto e la loro fiducia. Il mio impegno civile non finisce qui.

P.S. Chi fosse interessato può trovare l’archivio dei nostri comunicati al link seguente:

https://drive.google.com/drive/folders/1cQFO7ey_LGog9mMttuOe91_nubHUJbmc?usp=sharing