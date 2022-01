NUOVO LIBRO DI PEPPINO ROMONDIO

Apprendiamo da facebook che Peppino Romondio ha pubblicato un altro libro sulla nostra Città: "San Salvo 800 e primo 900". E' stato lo stesso autore a darne notizia sul suo profilo facebook, dove ha postato la sua foto con il nuovo libro tra le mani. Nello sguardo dell'autore traspare soddisfazione evidente per questa sua ultima fatica letteraria, che forse fatica non è stata, perchè chi fa le cose con passione non si stanca... il dott. Romondio, che di professione fa il dentista, si diletta a raccogliere materiale storico sansalvese (e non), corredandolo di foto ed immagini inedite e curiose ed assemblea il tutto con estrema cura ed intelligenza, con cui avanza ipotesi concrete ed originali sugli accadimenti del passato recente e remoto. Ma noi, che lo conosciamo da sempre ed apprezziamo il suo lavoro, sappiamo però che lo fa divertendosi e quindi senza affaticarsi.

Anche per "San Salvo 800 e primo 900" siamo curiosissimi di leggere e vedere il suo libro, per divulgarlo nella nostra comunità, di cui arricchisce il patrimonio storico e culturale. Per questo ci mettiamo a completa disposizione del collega Michele Daniele, laddove organizzi, come ha mirabilmnete fatto in precedenza, la presentazione anche di quest' opera...del resto solo lui riesce a convincere l'autore a partecipare ad eventi pubblici. Infatti, Romondio, diversamente da tanti altri, non ama telecamere e flash, cosa che conferma che i suoi lavori non sono fatti dare sfoggio all' apparenza, ma per pura passione.