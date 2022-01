A San Salvo eseguiti 3.676 tamponi nell' ultimo week end

“Grazie alla città di San Salvo, grazie a quanti a vario titolo hanno collaborato allo screening. I dati che abbiamo raccolto l’8 e 9 gennaio hanno evidenziato una percentuale bassa di positivi che ci ha confortato nella decisione di far ripartire questa mattina la scuola per consentire ai ragazzi di tornare a frequentare le lezioni in presenza”. A dirlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che commenta la due giorni di screening gratuito antigenico in particolare dedicata alla popolazione scolastica.

“Nei tre punti che abbiamo allestito abbiamo processato 3.676 tamponi pari al 18 per cento della popolazione, ben oltre il numero massimo che avevamo preventivato con la direzione generale Asl, che ringrazio per il supporto tecnico, con 82 positivi per una percentuale del 2,23. Dobbiamo proseguire – aggiunge il sindaco – nell’avere comportamenti adeguati alla situazione emergenziale che stiamo vivendo, nel rispetto prima di tutti della salute delle altrui persone per evitare di dover arrivare alla chiusura delle attività con tutti i conseguenti danni economici”.

Il sindaco di San Salvo rivolge un sincero e grande ringraziamento alle associazioni di protezione civile comunali, alla Croce Rossa, ai medici di famiglia e ai pediatri che a titolo gratuito hanno permesso il regolare svolgimento dello screening, al personale comunale e ai dirigenti scolastici Parente e la Costantini e in particolare l'Omnicomprensivo Mattioli - D'Acquisto, che ha messo a disposizione della comunità di San Salvo i dispositivi informatici per lo screening di questi giorni e per l'intera campagna vaccinale estiva.