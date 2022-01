Primo Consiglio Provinciale a Chieti

Il Presidente Menna:

“Insieme per affrontare le grandi sfide che ci attendono"

Si è svolta nella sala consiliare della Provincia di Chieti, la prima seduta del Consiglio provinciale che ha visto la convalida e il giuramento del Presidente Francesco Menna alla presenza del Prefetto di Chieti, il Dott. Armando Forgione, la convalida degli eletti alla carica di consigliere provinciale e il conferimento degli incarichi e delle deleghe.

DISCORSO INTEGRALE

Signori Consiglieri,

Signori dipendenti dell'Ente provinciale,

Permettetemi di aprire questa seduta rivolgendo un pensiero a David Sassoli che questa notte ci ha lasciato.

Un grande Presidente del Parlamento Europeo, una persona perbene, un Uomo dai valori umani ben saldi, un combattente dell'Europa e un difensore della democrazia e dei valori.

Grazie!

Saluto con grande affetto e stima Sua Eccellenza, il Prefetto di Chieti, Armando Forgione a cui va un profondo senso di gratitudine per la vicinanza e solidarietà durante questa fase acuta e drammatica che stiamo vivendo ormai da tempo, non è stata mai rituale.

Una presenza, la Sua, non solo in riunioni a distanza, ma anche fisica e soprattutto nei momenti più bui.

Attraverso di Lui, la presenza dello Stato ci è apparsa sempre rassicurante.

Ed è per questo che possiamo dire che per tutti noi è un cittadino Abruzzese a tutti gli effetti.

Grazie!

Rivolgo poi un rispettoso e doveroso saluto a quanti mi hanno preceduto in questa aula alla guida della Provincia di Chieti nel corso degli anni. Politici che hanno contribuito a far crescere la Provincia di Chieti.

Ho il piacere di dare il benvenuto alla nuova assemblea non dimenticando un caloroso pensiero a chi mi ha preceduto, al presidente emerito Mario Pupillo che ha svolto per sette anni, con impegno e dedizione, insieme all’intero Consiglio provinciale, il ruolo oggi a me assegnato.

Rivolgo inoltre un altrettanto rispettoso saluto ai dipendenti di questo Ente per il lavoro svolto finora e che svolgeranno nei prossimi mesi con competenza e spirito di servizio dopo aver trascorso anni nel limbo per un ente che sembrava destinato a non esistere più e che invece, come dimostra la storia recente, ha un suo peso specifico nell’amministrazione periferica dello Stato per come previsto dal testo unico degli enti locali.

Grazie sin da ora a tutti voi.

Avverto pienamente la responsabilità del compito che mi è stato affidato e che lega inesorabilmente i nostri Comuni, i 104 Comuni della Provincia di Chieti.

Il mio impegno, e sono certo che sarà anche l’impegno di ciascuno di voi, è di lavorare proficuamente, e al meglio, per perseguire gli interessi dei nostri territori, in egual modo e senza rivendicazioni di appartenenza locale.

La pandemia da Covid 19 ha ingenerato una profonda crisi, ha inferto ferite al tessuto economico e sociale delle nostre Comunità, ha evidenziato ed acuito povertà che già esistevano generandone, purtroppo, delle nuove. Tocca ora anche a noi ricucire quanto questa pandemia ha lacerato.

Gli strumenti ce li abbiamo. Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza è una grande occasione che non possiamo perdere e che richiede massimo impegno e sinergia da parte di tutti.

Ognuno di voi, cari consiglieri, nel ruolo che svolgete all’interno delle vostre e nostre comunità di appartenenza, ha, e sta dimostrando, passione, amore e dedizione per le funzioni che ricoprite. Sono certo che avrete a cuore anche il nostro territorio nel suo complesso e nella sua complessità morfologica, così come sono certo che saprete supportarmi nella programmazione e nella realizzazione degli interventi tesi al miglioramento e all’accrescimento della nostra Provincia.

Ognuno di voi, cari consiglieri, gode della mia massima stima e fiducia. Spero che sia così altrettanto per voi nei miei confronti.

Sono certo che lavoreremo insieme in maniera costruttiva, compatta e coesa per lo sviluppo, la crescita e l’affermazione di questa Provincia. Io vi assicuro che metterò massimo impegno lavorando con dedizione, competenza e professionalità per affrontare e risolvere le problematiche in essere e quelle future.

I temi da affrontare sono tanti così come sono tante le criticità che dovremmo fronteggiare. Come ho già avuto modo di dire, questa nostra Provincia sarà una Provincia a servizio dei cittadini, delle imprese, delle categorie economiche e sociali e a servizio dei 104 amministratori locali dove ognuno avrà un ruolo da protagonista.

I principali obiettivi che abbiamo il dovere e l'onere di portare avanti sono la viabilità, la riduzione del divario tra zone costiere e aree interne, l'edilizia scolastica, la crisi idrica, la mobilità sostenibile, le vecchie stazioni ferroviarie, la Via Verde Costa dei Trabocchi, oltre ovviamente al Pnnr.

Sono convinto che con l’impegno di tutti sapremo affrontare nel miglior modo possibile queste grandi sfide che ci attendono.

Buon lavoro a tutti noi e Grazie!

Francesco Menna

Presidente della Provincia di Chieti