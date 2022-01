APERTURE POMERIDIANE STRAORDINARIE DEL CENTRO VACCINALE IL 20 E 27 GENNAIO

Si è tenuto in via telematica l’incontro “Salus et Spes” a cui hanno preso parte, tra gli altri, il Prefetto di Chieti, il sindaco di Vasto, Francesco Menna l’assessore con delega alla salute Nicola Della Gatta, il direttore della Asl Lanciano-Vasto-Chieti Thomas Schael ed il direttore del Dipartimento di Prevenzione della Asl Lanciano-Vasto-Chieti, Giuseppe Torzi per discutere dell’aumento dei contagi in città. All’esito della riunione è stata disposta l’apertura straordinaria del centro vaccinale di Vasto per due pomeriggi il 20 e 27 gennaio dalle ore 15:00 alle ore 18:00.

Si sottolinea che l’ingresso nell’ex palestra dei Salesiani, in Via Santa Caterina da Siena, potrà avvenire, solo ed esclusivamente con un apposito coupon virtuale di prenotazione, da richiedere tramite posta elettronica all'indirizzo vaccinipalabccomune.vasto.ch.it ; sarà possibile esprimere una preferenza per il giorno 20 o per il giorno 27 gennaio.

I Coupon saranno consegnati via posta elettronica, fino ad esaurimento posti previsti.

Per chi ha difficoltà con la posta elettronica potrà inviare al seguente numero 3336443410 un messaggio indicando nome, cognome e giorno di preferenza.

I due pomeriggi sono rivolti a tutti coloro che hanno da 12 anni in su. Non sarà possibile vaccinare invece gli under 12.

“Aperture necessarie - hanno evidenziato il sindaco Menna e l’assessore Della Gatta - per evadere le numerose richieste pervenute in questi giorni e per riscontrare la necessità di ulteriori aperture rappresentate da Prefettura e Asl nei giorni scorsi”.