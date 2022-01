SS16: LA VARIANTE D'ALBERTO

Resto sempre convinto che l'unica variante alla Statale 16 che potrà dare una vera svolta al territorio del Vastese e potrà garantire una crescita armonica di tutto il comprensorio è la soluzione Fondo valle Sinello - Fondo Valle Cena - Fondo Valle Treste - Fondo valle Trigno. Tutte le altre ipotesi sono soluzioni per vivacchiare o addirittura non realizzarla proprio. Lo sviluppo turistico della costa non è compatibile con una viabilità per i mezzi pesanti a sfioro degli ombrelloni ma nello stesso tempo non possiamo pensare di accogliere uno dei più grandi snodi logistici del centro sud con una viabilità progettata 70 anni fà.

C'è necessità di una svolta epocale e di una grande visione d'insieme sulla prospettiva dei prossimi 30 anni. Se ancora una volta ci si continuerà a dividere seduti all'ombra del proprio campanile faremo ancora un favore ad altri territori della nostra Regione che sanno unirsi e fare sintesi nei momenti epocali e cruciali per lo sviluppo e grazie alla loro unità di sintesi e di intenti riescono a captare finanziamenti, investimenti e sviluppo che a sua volta genera consenso e rappresentanza istituzionale.... e mentre da queste parti si discute di variante ss16 o di nuovo ospedale a Chieti e Pescara ridono di noi.