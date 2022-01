PER LA DE NICOLIS INVESTITURA E NON ELEZIONE

Antonia Schiavarelli, nel suo ultimo editoriale sul centrodestra, è stata più informata di Ben Informato. Il quale deve onestamente riconoscere che non di elezione si è trattato, ma di INVESTITURA, come ha ben scritto la collega. Infatti, un' elezione (palese, segreta o o on line) avrebbe comportato che la cosidetta "platea elettorale" (cioè i 17 tra assessori e consiglieri di maggioranza) avessero votato:

a) per alzata di mano in presenza (voto palese, assumendone le responsabilità delle rispettive scelte);

b) scrivendo il nome di un candidato su un bigliettino da mettere in un urna da scrutinare con trasparenza (voto segreto, nel caso in cui non ci si volesse assumere la responsabilità di dichiarare palesemente la propria preferenza);

c) scrivendo il nome di un candidato in una piattaforma su internet (voto on line, che avrebbe comunque garantito la segretezza a coloro che non volevano assumersi la responsabilità della scelta).

I 17 amministratori sansalvesi, invece, non hanno votato né per alzata di mano, né coi bigliettini e men che meno on line. Anzi, non hanno proprio votato. Invero, essi nell' arco di 24 ore tra domenica e lunedì scorsi, sono stati "consultati" da Tiziana Magnacca ed Eugenio Spadano. I quali alla fine hanno semplicemente detto loro che la maggioranza era per candidare a sindaco Emanuela De Nicolis. Successivamente ai consiglieri - elettori (rei di aver legittimamente chiesto il reale risultato) il presidente del... seggio avrebbe risposto con un sorrisetto: "perché chiedete questo? Allora non vi fidate di noi?"

Purtroppo è così! Alcuni dei 17 grandi elettori del candidato sindaco di centrodestra non si fidano dell' avvenuta proclamazione e vorrebbero vederci chiaro, anche se conoscendoli è probabile che i loro dubbi sul risultato elettorale non li paleseranno mai in pubblico: si limiteranno a dirlo in giro, ai famigliari e ai giornalisti, ma sempre con... riservatezza.

Vediamo di seguito perché i conti non tornerebbero.

SONO DATI PER SICURI IN FAVORE DI LIPPIS 1) Lippis 2) Marinelli 3) Sarchione 4) Torricella

SONO DATI PER SICURI IN FAVORE DI DE NICOLIS 1) De Nicolis 2) Magnacca 3) Spadano 4) Marcello 5) Faga 6) Esposito

SONO DATI PER SICURI IN FAVORE DI MARIA TRAVAGLINI 1) Maria Travaglini

CHI SONO GLI ALTRI GRANDI ELETTORI che avrebbero dichiarato una cosa e fatto un' altra, cambiando idea DAVANTI AI CONSULTATORI - INVESTITORI? 1) Fabrizio 2) Rossi 3) Raspa 4) Zinni 5) Di Filippantonio 6) Giammarco Travaglini

Purtroppo la verità sul voto di questi sei grandi elettori è appannaggio solo di Spadano & Magnacca. Invece, il reale risultato dovrebbero saperlo tutti i sansalvesi, perché il sindaco designato non può essere appannaggio solo di due persone. Ed ove lo fosse non bisognerebbe parlare di metodo "QUANTO MAI DEMOCRATICO" come pomposamente scritto nel comunicato ufficiale di investitura.

Infine, se il reale risultato non lo si vuole dire alla Città, lo si dica almeno agli altri 15 grandi elettori o a quelli tra costoro che lo hanno chiesto direttamente al presidente del... seggio. E soprattutto lo si dica allo sconfitto, al povero Giancarlo, che ci aveva creduto e che meriterebbe di sapere chi non lo ha voluto o quanto meno in quanti non lo hanno voluto. Certo una simile trasparenza non trasformerebbe una investitura in una procedura "quanto mai democratica", ma forse potrebbe servire a fugare qualche dubbio... legittimo.

Ps A Ben Informato risulta che la candidata del centrodestra sia della Lega. Alla collega no ?