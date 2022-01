Pietro Smargiassi: “Chiedo risposte immediate alla Giunta”

“Nella giornata dì ieri ho depositato un’interpellanza per avere risposte dalla Giunta e per andare a fondo in una vicenda che mette in enorme difficoltà tante persone fragili e le loro famiglie: la chiusura dopo 13 anni di attività della residenza per anziani Santa Maria del Monte di Castiglion Messer Marino”. Così il Consigliere regionale M5S Pietro Smargiassi torna sulla grave situazione che si sta vivendo nell'Alto Vastese. “È inaccettabile che si sia potuti arrivare ad una situazione del genere, abbandonando al loro destino anziani il più delle volte soli e in una condizione di fragilità. Non resterò in silenzio davanti a un ulteriore schiaffo subito da questo territorio, abbandonato da anni dalla politica regionale e che subisce tagli costanti a beni e servizi. Ho posto in tal senso domande puntuali all’Assessore Verí, in particolare sul perché non si sia dato corso alla richiesta dì accreditamento della struttura. Ho chiesto anche garanzie per le unità dì personale impegnate in quella struttura: 25 posti di lavoro si perderanno, più tutte le ditte e gli esercenti locali coinvolti nella fornitura di beni e servizi, così da aggiungere al danno sociale anche quello economico. Non si possono lasciare a piedi da un giorno all’altro lavoratori e le loro famiglie per incomprensioni o peggio per problemi burocratici. Voglio andare a fondo a questa vicenda per fare chiarezza sulle responsabilità dì questo ennesimo fallimento della politica nel territorio vastese” conclude.