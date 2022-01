“NECESSARIO «PIANO REGOLATORE GENERALE DELLA VIABILITÀ STRATEGICA» DEL COMPRENSORIO VASTESE”

“La viabilità è un tema che riguarda l’intero comprensorio vastese. Pertanto, riguardo alla variante alla Statale 16, sulla quale negli ultimi giorni sono intervenuto in termini generali, bisogna stabilire una volta per tutte quali sono gli interventi strategici di viabilità da realizzare nel nostro territorio, quali le priorità e quali le risorse da mettere in campo.” Sono queste le parole del Consigliere regionale di Valore è Abruzzo Manuele Marcovecchio sull’ipotetico tracciato di variante alla SS16 che Anas vorrebbe realizzare lungo il costone orientale della città. Un tema sul quale il Consigliere regionale aveva già manifestato talune perplessità nei giorni scorsi. “È necessario elaborare una sorta di ‘piano regolatore generale’ della viabilità strategica per l'intero comprensorio vastese. Ci sono aspetti che non possono e non devono essere trascurati, per cui è importante coinvolgere a pieno titolo nel dibattito in corso tutti i Comuni del territorio che già qualche anno fa si sono espressi rispetto a specifiche necessità. Stabiliamo un ordine delle priorità circa gli interventi da realizzare partendo, a mio avviso, dalla sistemazione di un'arteria che colleghi i caselli autostradali di Vasto Nord e Vasto Sud intersecando le diverse ‘fondovalli’ che esistono tra il Medio e Alto Vastese. Sulla questione della cd. mini variante di Vasto – conclude Marcovecchio - ribadisco la necessità di maggiori approfondimenti per comprendere qual è l'impatto paesaggistico dell'opera e la sua effettiva funzionalità.”