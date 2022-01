Open day vaccinale sabato 29 e domenica 30 gennaio anche a San Salvo

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Open day vaccinale dai 12 anni in su a San Salvo sabato 29 gennaio dalle ore 14:30 alle ore 18:30 e domenica 30 gennaio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:30 alle ore 18:30 presso il Distretto sanitario in via De Gasperi.

Ad annunciarlo il sindaco di San Salvo Tiziana Magnacca che ha ottenuto dalla Direzione generale della Asl 02 Abruzzo le dosi di vaccino: saranno inoculate senza doversi prenotare.

“Il Covid si combatte con il vaccino, invito i miei concittadini – commenta il sindaco – ad approfittare di questa opportunità ottenuta dopo le nostre sollecitazioni al direttore generale Schael, che ha messo a disposizione le dosi necessarie per questo nuovo appuntamento con la campagna vaccinale a San Salvo”.

Il presidente del Consiglio comunale Eugenio Spadano, che si è occupato unitamente all’assessore Tony Faga e alla consigliera Carla Esposito dalla parte organizzativa, ringrazia le associazioni di Protezione civile locali e la Croce Rossa, i medici di famiglia di San Salvo e il personale infermieristico che partecipano in maniera volontaria, tutti gli amministratori locali, che a vario titolo si sono messi a disposizione, e la dottoressa Ida Pina Palucci, responsabile del Dsb di San Salvo per la sua grande disponibilità.