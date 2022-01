Menna: “I fondi per la Maielletta ci sono, si appaltino i lavori”

"Sollecitiamo la Regione Abruzzo affinché vengano appaltati ed avviati nel più breve tempo possibile i lavori di valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passolanciano-Maielletta con i fondi, pari a 22 milioni di euro, previsti dal Masterplan di Luciano D'Alfonso e i lavori di riqualificazione dell'arteria Scafa-Lettomanoppello-Passolanciano pari a 9 milioni di euro anch'essi fondi Masterplan. Lavori importanti ed urgenti legati non solo alla valorizzazione turistica della nostra Regione, ma anche all'ordine pubblico e alla sicurezza e che non sono più rinviabili". Lo ha dichiarato il Presidente della Provincia di Chieti, Francesco Menna nel corso della conferenza stampa tenutasi nel Palazzo della Provincia di Chieti a cui hanno partecipato il Sen. Luciano D'Alfonso, il Consigliere regionale, Antonio Blasioli, i sindaci di Roccamorice, Alessandro D'Ascanio, di Serramonacesca, Sebastiano Massimiano, di Lettomanoppello, Simone D'Alfonso, di Pretoro, Diego Giangiulli e il consigliere comunale di Scafa, Gianni Chiacchia.

"Ad oggi - prosegue Menna - non risultano impedimenti tali che possano ostacolare la messa in esercizio dei lavori. Pertanto, non comprendendo le motivazioni per le quali tutto è ancora fermo nonostante i fondi siano a disposizione, chiedo alla Regione Abruzzo, a nome anche dei sindaci, risposte in merito affinché si avviino quanto prima i lavori che, una volta completati, faranno delle Province di Chieti e Pescara un punto di forza per il turismo invernale".

"Assieme ai sindaci - ha concluso Menna - invierò a breve una lettera indirizzata alla Regione Abruzzo al fine di essere convocati per avere delucidazioni e risposte in merito".