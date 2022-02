Conclusi alcuni tratti viari asfaltati del centro e della periferia

Sono stati conclusi i lavori di rifacimento di alcuni tratti viari particolarmente critici sia del centro urbano che delle zone periferiche di Casalbordino (Contrada Vidorni, Contrada Santo Stefano, Contrada Guarniera, Via Miracoli, Via Rossetti, Via Foscolo, Via Toscanini, Via Villotta, Via San Sebastiano).

Nello scorso ottobre, avevamo portato a compimento un enorme piano di asfalti e messa in sicurezza delle nostre strade che ha interessato tantissime zone.

I risparmi ottenuti dall' aggiudicazione di quella gara sono stati oggi reimpiegati per completare altri importanti tratti, come da impegni presi con la città. Ma non ci fermiamo.

Questo vuole essere solo un punto di partenza poiché è nostra intenzione continuare con azioni puntuali e costanti laddove non è ancora stato possibile intervenire. A piccoli passi, riconsegneremo dignità e decoro a tutti quei tratti viari in attesa di intervento. Chiediamo scusa per qualche disagio che è stato arrecato alla viabilità.