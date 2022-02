L’Infiorata all’Uncinetto di San Salvo diventa evento itinerante

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L’Infiorata all’Uncinetto di San Salvo, che ha caratterizzato gli eventi della scorsa estate richiamando migliaia di persone nel centro cittadino, diventa un evento culturale itinerante.

All’iniziativa, ideata e realizzata dalla Pro Loco nell’ambito de “L’Arte del Saper Fare” e patrocinata dal Comune di San Salvo, possono aderire comuni, associazioni ed enti ospitando la manifestazione “Infiorata all’Uncinetto Itinerante” che valorizzerà l’artigianato, gli usi e i costumi locali.

Requisito per partecipare al progetto è quello di realizzare uno o più pannelli dedicati alle proprie tradizioni, religiose o laiche. Maria Sabatini, ideatrice dell’Infiorata all’Uncinetto, evidenzia che durante le esposizioni realizzate si spera in numerosi comuni, verranno presentati i quindici pannelli di San Salvo, quest’anno destinati ad aumentare in occasione della seconda Infiorata.

“Tutti i lavori realizzati nei comuni partecipanti saranno ospitati nella tappa di agosto di San Salvo, a conclusione dell’iniziativa” spiega il presidente della Pro Loco San Salvo, Nicolino Carrisi. Per aderire o chiedere ulteriori informazioni rivolgersi al numero 389.8936536.

Hanno già inviato l’adesione Gissi (20 maggio), Fresagrandinaria (8 giugno) e Casalanguida.