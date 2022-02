PER LAVORARE IN ATELIER DI MODA...

Il sarto sa più di ogni altro come trasformare un’idea in un abito finito. Con il corso in Sartoria professionale imparerai a disegnare cartamodelli, realizzare prototipi, sdifettarli e quindi confezionare in tessuto. Al termine del corso saprai tracciare le basi a mano libera, senza l’ausilio di modelli precostruiti o squadre graduate, proprio come nel mondo del lavoro.

Il corso ti permetterà inoltre di sviluppare abilità sia nel campo dell’altra sartoria (su misura) sia in quello della sartoria industriale (su taglia), fornendoti gli strumenti per inserirti a 360 gradi nel mondo del lavoro.

IMPARERAI OGNI SEGRETO DELLA PROGETTAZIONE E DELLA CONFEZIONE, PER DISEGNARE LA BELLEZZA SU MISURA.

Sarai in grado di produrre qualsiasi capo adottando e trasformando i modelli nel rispetto del gusto e del senso estetico di ogni cliente, diventando così una figura indispensabile nella moda del su misura

.

.