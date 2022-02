DOGLIOLA ESCLUSA DA PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE URBANA

Pesante il J accuse del primo cittadino dogliolese ai suoi colleghi del territorio, rei - a suo dire - di scorrettezza istituzionale e di mancato rispetto, per averlo prima invitato ad un incontro a Gissi, poi inserito in una chat dei sindaci aderenti ed infine averlo escluso dalle comunicazioni sulla progettualità di un bando di riqualificazione urbana per un importo finanziabile di 5 milione, a cui si accede con una popolazione minima di 15.000 abitanti.

Rilanciamo la notizia apparsa sul principale quotidiano regionale, come peraltro ci è stato richiesto, nell' auspicio che l'intervento della e sulla stampa locale possa servire a fare chiarezza tra sindaci, anche perchè le "ripicche" come sarebbe stato ipotizzato da Giammichele più che sui sindaci ricadrebbero sulle comunità: la popolazione locale dogliolese, a rischio spopolamento come e più di altre consorelle, questo non lo merita !