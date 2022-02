“Recupero dell’allestimento natalizio per una nuova installazione creativa alla Scuola Spataro”

“Dopo la performance e l’allestimento natalizio realizzato presso la fontana della Villa Comunale di Vasto con docenti e studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado Raffaele Paolucci, Comprensivo 1 Vasto,”, racconta il prof. Orlando Raspa, artista poliedrico e docente delle Paolucci, “i manufatti natalizi, con le dovute trasformazioni, sono stati recuperati per un allestimento sotto altra forma e immagine, e sono stati donati alla Scuola dell’Infanzia e Primaria “G. Spataro”.

Ieri il professore ha poggiato le istallazioni sul pavimento dell’atrio e ha coinvolto varie classi dei due ordini di scuola per far vedere da vicino i lavori. “C’è stata”, continua Raspa, “una piccola festa alla Spataro da parte dei bambini, che con l’arrivo di queste nuove e stimolanti e curiose costruzioni, non hanno mancato di gioire in piena libertà trasformandole in un entusiasmante gioco. Ringrazio la squisita accoglienza di tutto il personale della Spataro, sono stati tutti gentilissimi e disponibilissimi alle mie richieste per operare nell’allestimento e nella coreografia. Meravigliosi sono stati i bimbi, che hanno riempito di gioia il piccolo evento manifestando pura felicità, e in alcuni momenti anche emozionandosi. Ringrazio le docenti che hanno voluto fortemente questo connubio artistico tra ragazzi delle medie e i bambini della Spataro, generando così una nuova e appassionante storia di continuità tra grandi e piccini. Ringrazio la Dirigente prof.ssa Sandra Di Gregorio, che sin dalla mia prima idea progettuale, ci ha creduto fortemente, approvando il mio percorso e concedendomi massima libertà di operazione. “