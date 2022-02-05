CONVEGNO SUL TURISMO DELLE RADICI IL 14 FEBBRAIO A ROMA
NELL'OCCASIONE SARA' FIRMATO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO CON LA CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO| di Orazio Di Stefano | Categoria: Attualità
CONVEGNO SUL TURISMO DELLE RADICI IL 14 FEBBRAIO A ROMA. NELL'OCCASIONE SARA' FIRMATO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO CON LA CONFEDEREAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO. GLI OPERATORI DEL SETTORE E GLI AMMINISTRATORI COMUNALI CHE VOLESSERO PRESENZIARE POSSONO CONTATTARE IL SOTTOSCRITTO.
L'EVENTO COMUNQUE SARA' TRASMESSO IN DIRETTA ANCHE SU QUESTA PAGINA DALLE ORE 9,30