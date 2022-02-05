CONVEGNO SUL TURISMO DELLE RADICI IL 14 FEBBRAIO A ROMA

NELL'OCCASIONE SARA' FIRMATO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO CON LA CONFEDERAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO

| di Orazio Di Stefano
| Categoria: Attualità
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CONVEGNO SUL TURISMO DELLE RADICI IL 14 FEBBRAIO A ROMA. NELL'OCCASIONE SARA' FIRMATO UN IMPORTANTE PROTOCOLLO CON LA CONFEDEREAZIONE DEGLI ITALIANI NEL MONDO. GLI OPERATORI DEL SETTORE E GLI AMMINISTRATORI COMUNALI CHE VOLESSERO PRESENZIARE POSSONO CONTATTARE IL SOTTOSCRITTO. 

L'EVENTO COMUNQUE SARA' TRASMESSO IN DIRETTA ANCHE SU QUESTA PAGINA DALLE ORE 9,30

 

 

Orazio Di Stefano

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