“Nella giornata nazionale contro il bullismo ricordiamo le tante attività svolte da questa Amministrazione comunale per arginare questo fenomeno che da tempo ci vede in prima linea al fianco dei giovani”. A dichiararlo il sindaco Tiziana Magnacca in questa Giornata nazionale dedicata a riflettere sul bullismo nel mondo giovanile.

“Ci sono varie tipologie di bullismo – prosegue il sindaco – e quella più diffusa che ci preoccupa è il cyber bullismo purtroppo causato da un cattivo utilizzo dei social che invece di essere strumento di inclusione e di promozione della conoscenza diventa una vera e propria gogna pubblica”.

Il Comune di San Salvo ha attivato danni un servizio all’interno delle scuole che si occupa delle problematiche giovanili con professionisti del settore.

“Dopo Think Family, lo sportello attivo a scuola - spiega l’assessore alle Politiche sociali Giancarlo Lippis – in collaborazione con il Moige, presso la Casa dell’Infanzia, Maternità e Adolescenza ‘Roberto Festa’ abbiamo aperto lo sportello Cyber Risk, che svolge attività di consulenza, informazione e supporto rivolto ai minori e adulti per il contrasto e la prevenzione al bullismo e al cyber bullismo”.

Lo sportello Cyber Risk è operativo il lunedì (ore 15:00 – 18:00) e giovedì (09:00 – 11:00) con la preziosa consulenza professionale per contrastare e prevenire qualsiasi forma di maltrattamento con l’uso degli strumenti digitali.