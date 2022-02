Arrestato giovane marocchino

Nella giornata del 9 febbraio, i Carabinieri del NORM della Compagnia di Vasto, hanno arrestato in esecuzione di ordine di carcerazione, emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Verona, un 35enne di nazionalità marocchina domiciliato a Vasto, dovendo espiare una pena definitiva per il reato di violenza sessuale commessa nel 2017 in provincia di Verona. L’uomo, il cui provvedimento a suo carico era stato emesso nel mese di ottobre 2021, si era reso irreperibile fino a quando i carabinieri del Norm, avendo avuto sentore che lo stesso potesse frequentare alcune zone della città, dopo appropriati servizi di osservazione, sono riusciti a rintracciarlo ed arrestarlo mentre si trovava nei pressi di un esercizio commerciale del centro di Vasto in compagnia di altri suoi connazionali, questi ultimi estranei alla vicenda.