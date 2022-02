Cerimonia a Casalbordino in occasione del "Giorno del Ricordo"

Si è svolta il 10 febbrario a Casalbordino, in Largo Martiri delle Foibe, adiacente alla Basilica dei Miracoli, la celebrazione in occasione del "Giorno del Ricordo" della tragedia delle foibe e dell'esodo istriano, fiumano e dalmata. Alla presenza delle Autorità militari e religiose, e delle associazioni combattentistiche e d'Arma, della Protezione Civile e di classi delle scuole elementari e media, il Vicesindaco di Casalbordino, Carla Zinni, ha aperto la cerimonia sottolineando come sia "necessario ricordare questa triste pagina di storia tutta italiana, rendendo onore alle vittime delle foibe, e ricordando la dolorosa vicenda dell'esodo e del silenzio che per anni è stato pronunciato sul tema".

Dopo la deposizione della corona d'alloro e la sua benedizione, i bambini delle classi quinte delle scuole elementari Mattei e Paolucci hanno letto quanto da loro preparato con le insegnanti, in occasione del "Giorno del Ricordo". Infine, l'esule istriana Magda Rover ha raccontato la sua storia, con la commozione di chi, quelle vicende le ha vissute sulla propria pelle. Presenti alla manifestazione anche gli assessori comunali Umberto D'Agostino, Paola Basile e Amerigo Tiberio, insieme ai consiglieri Francesco Di Cocco e Maurizio Di Rito.

Insieme al "Comitato 10 Febbraio", l'Amministrazione comunale ha omaggiato i partecipanti di un libro sul tema delle foibe.