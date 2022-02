“La sicurezza non ha colore politico, il Sindaco dica ai cittadini cosa intende fare"

"L’incombente presenza di furti avvenuti negli ultimi giorni nel nostro paese rappresenta una grave problematica di fronte alla quale non si può tacere.

A seguito di una serie di incursioni verificatesi ai danni di alcuni cittadini di Monteodorisio da parte di ignoti malviventi, ho avuto un colloquio con il Comandante della Stazione Carabinieri di Cupello Leonardo Farina, che ringrazio fin da subito per il lavoro svolto e la grande collaborazione, dal quale è emerso che sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari e che è stato recuperato il materiale identificativo volto a rintracciare i responsabili.

Auspico che almeno questa volta il Sindaco e il gruppo di maggioranza prendano atto della realtà mettendo al corrente i cittadini sulle azioni intraprese, affinché possano essere di aiuto al nostro paese. Di fronte all’arroganza di questo gruppo di maggioranza che anche di fronte ad episodi inaccettabili e deplorevoli che stanno minando il senso di sicurezza dei cittadini, permettetemi di dire che non si può rimanere sfuggenti. Esprimo tutta la mia solidarietà nei confronti di tutte famiglie colpite dai furti in qualità di consigliera di opposizione del Comune di Monteodorisio, confidando nel lavoro svolto dalle forze dell’ordine, nella convinzione che la sicurezza non ha colore politico. I cittadini non possono attendere la conferenza stampa del 19 febbraio per conoscere i progetti futuri del nostro paese o assistere alla pubblicazione di comunicati da parte della maggioranza che, oltre ad essere privi di contenuti, ritraggono anche foto di persone che parlano a nome dell’intero gruppo consiliare pur non essendo state elette dai cittadini, confermando ancora una volta la totale mancanza di rispetto nei confronti della volontà dei cittadini, ai quali purtroppo, secondo quanto appreso a mezzo stampa, è stata negata anche la possibilità di avere un’interlocuzione."