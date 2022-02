Progetto ERASMUS+ “WOMEN IN-RESKILLING”: CORSI DI FORMAZIONE ALLA POLARIS di VASTO

Il progetto mira a sviluppare le competenze personali e professionali, di donne che vogliano realizzare un’idea imprenditoriale o che vogliano inserirsi/reinserirsi nel mondo del lavoro.

Grazie al programma ERASMUS+ 20 donne di età compresa tra i 30-50 anni del territorio di Vasto potranno frequentare un corso di formazione gratuito suddiviso in due parti: la prima (ad aprile-maggio) a Vasto e riguarderà nozioni base di informatica, inglese base ed educazione imprenditoriale (come avviare un’impresa, il business plan, la finanza agevolata, etc.); la seconda parte (a giugno-luglio) si svolgerà all’estero, dove le 20 donne potranno osservare buone pratiche e casi di successo di imprese femminili durante 15 gg di soggiorno in Germania (Berlino) e Spagna (Madrid).

In questi giorni lo staff della Polaris sta raccogliendo le candidature e le manifestazioni di interesse; per candidarsi inviare una e-mail a info@polarisformazione.it, telefonare allo 087351314 o visitare il sito www.polarisformazione.it.