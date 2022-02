L’esperienza della Ricoclaun nella Hub Vaccinale di Vasto

Continua ogni settimana la presenza dell’associazione Ricoclaun alla Hub Vaccinale di Vasto. Tanti clown colorati e allegri per accogliere festosamente tutti i bambini pronti a vaccinarsi. Chi distribuisce le caramelle, chi racconta gags, chi accompagna alla vaccinazione i bambini più preoccupati, chi consegna il naso rosso, chi l’attestato di merito, il tutto con un’allegra musica di sottofondo.

“E’ un momento importante per la Ricoclaun, perché esprime la vicinanza alla comunità anche in questa delicata fase”, commenta Rosaria Spagnuolo, presidente dell’associazione di clownterapia. “I bimbi sono molto coraggiosi tornano a casa soddisfatti. I clown con tutta la festosa atmosfera che si crea, rendono questo momento allegro e accogliente, riuscendo ad umanizzare ancora di più il contatto con i bambini, alleviando così le preoccupazioni e le tensioni. Dopo due anni di assenza dalle corsie ospedaliere a causa della pandemia, dopo l’esperienza questa primavera con i tamponi dedicati ai bambini, la nostra presenza con le vaccinazioni dei bambini è per noi molto importante”.

Tante le testimonianze positive dei clown Ricoclaun.

Clown Briciola racconta: “Questa esperienza è bellissima, mi riempie il cuore. I bambini entrano tesi e poi escono felicissimi. Ci ringraziano della nostra presenza colorata, dicono che vogliono tornare.”

Clown S ampei dice: “Confermo che questo è un momento di grande divertimento per tutti. I bambini sono fantastici ed è bellissimo fare servizio di clownterapia con i bambini.”

Clown Susy ribadisce: “Per me è venire qui alla Hub vaccinale come volontaria clown è sempre un’esperienza emozionante. Ma la sintonia tra noi clown ci consente anche di divertirci molto tra di noi, in una allegria condivisa con i bambini.”

Anche Clown Frittatina si esprime positivamente: “Il rapporto con i bambini e con le loro famiglie è sempre straordinario. Sono pochi i bambini che hanno ansia rispetto alla vaccinazione e quando capita siamo subito d’aiuto per sdrammatizzare. Oggi in particolare una bambina che si era molto preoccupata all’inizio, con la nostra presenza allegra si è divertita e ha detto che la prossima volta verrà molto volentieri. I bambini sono contagiati dalla nostra gioia”.

Clown Pallino dice: “E’ un’esperienza molto positiva, i bambini si lasciano coinvolgere dalle nostre gag, ci ringraziano, ci riconoscono anche fuori da questo contesto. A me è capitato in un supermercato, un bambino mi si è avvicinato e ha detto con grande felicità di avermi conosciuto qui, nella Hub Vaccinale di Vasto. “

Clown Gioia afferma: “Esperienza bellissima anche per me. Ho il compito di dare le caramelle ai bambini e chi mi ha visto più di una volta mi ha chiamata la clown caramellaia! Alcuni bambini che hanno fatto la prima dose oggi mi hanno chiesto se ci sarò con le caramelle anche a marzo per la seconda dose.”

La dottoressa Rosella Di Sebastiano, responsabile Asl ha detto: “La vaccinazione sta andando bene, solo che in questo momento alcuni bambini sono in quarantena, alcuni hanno preso il covid e quindi c’è una diminuzione di afflusso, anche se i numeri rimangono importanti con una media di circa 350 vaccinati alla settimana. I bambini sono molto più tranquilli degli adulti e siamo tutti molto soddisfatti”

“Molto importante”, conclude Rosaria Spagnuolo, “è il clima che si vive tra volontari nella Hub Vaccinale. Tanti i volontari presenti che con un impegno appassionato donano il proprio tempo libero nelle tante attività del centro vaccinale, donano speranza a questa comunità. Una mobilitazione collettiva importante fondata sulla solidarietà e sull’entusiasmo”.

Rosaria Spagnuolo