A San Salvo Marina, Domenica 27 febbraio, la Camminata Dinamica “speciale Carnevale”

Una Camminata Dinamica Free experience “speciale Carnevale”, a partecipazione gratuita, ma con prenotazione obbligatoria, a San Salvo Marina, domenica 27 febbraio, con ritrovo dalle ore 9.00 al parcheggio brecciato lato SS.16 del Complesso “Le Nereidi”, con partenza alle ore 9.30 e conclusione alle 10.30. E’ questa la proposta di “Cammini & Benessere – Initinere”, di cui è animatore e Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, Stefano Suriani.

“Il cammino di “6Km in 1 ora” nei percorsi di San Salvo Marina - spiega Suriani – introduce e dimostra la tecnica e le potenzialità della “Camminata Sportiva proposta dalla SICS”, una camminata “potenziata” che senza sovraccaricare le nostre strutture muscolari, articolari e ossee, se praticata correttamente e con costanza, aiuta a mantenere il fisico attivo, a moltiplicare il dispendio calorico, a combattere lo stress quotidiano, apportando grandi vantaggi all’organismo permettendo di riscoprire lo star bene mentale e fisico”. E’ obbligatorio indossare abbigliamento e calzature sportive – precisa Stefano Suriani – e la partecipazione all’evento sottintende di essere in condizioni psicofisiche idonee per l’attività fisica non agonistica e di essere a conoscenza dei rischi, prevedibili ed imprevedibili, connessi alla Camminata Sportiva, da sollevando “Cammini & Benessere – Initinere”, da ogni responsabilità di sorta”. Per info e prenotazione obbligatoria, contattare Stefano Suriani al 3476238600.