IL MIO RICORDO DEL CAV. ITALO GABRIELE

Ho un bel ricordo del Cav. Italo Gabriele, scomparso ieri ed i cui funerali sono fissati per oggi 25 febbrario alle 10 presso la Chiesa di San Giuseppe.

Le nostre famiglie si conoscono da sempre, condividendo la stessa origine fresana. Peraltro un mio prozio è stato maresciallo dell' Avviazione.

Ero poco più che un ragazzo e tenevo una rubrica televisiva su Tmg, piccola tv locale fondata artigianalmente da Tonino Masciale. Un lontano giorno di 41 anni fa incontrai Italo e la Sua Signora. Mi dissero che seguivano il mio programma. Nei fui davvero felice sia per la testimonianza di affetto paesano che mi mostravano e sia perché "arrivare con le nostre onde" da via Mirandola nell' ultima parte della zona Trignina non era scontato.

Qualche anno dopo cominciai ad incontrarlo periodicamente per ragioni assicurative. Ogni volta che veniva nel mio studio parlavamo e Lui, da vero Signore, mi chiedeva notizie della mia famiglia e mi dava notizie della sua e particolarmente dei suoi figli miei coetanei.

Sono stato contento quando, di recente, ho scritto che era stato insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica, che aveva servito come sottufficiale dell' Esercito. Non immaginavo che, dopo poco tempo, avrei dovuto scrivere questo ricordo.

La Sua scomparsa mi addolora. Un caro abbraccio alla Sua cara Famiglia