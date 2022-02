Entusiasmo e straordinaria partecipazione degli alunni ad INTERconNETtiamoci

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Iniziativa voluta ed organizzata dall'Istituto Comprensivo Rodari in stretta collaborazione con il Lions Club San Salvo, dedicata alla prevenzione e finalizzata ad aumentare la consapevolezza degli alunni durante la loro navigazione su Internet.

Il primo appuntamento giovedì scorso: grande è stato l’entusiasmo e straordinaria la partecipazione degli alunni delle classi quarte e quinte dell’Istituto Rodari e della Scuola Secondaria di primo grado di Fresagrandinaria.

“È stato importante creare questo momento di formazione e confronto per spiegare con chiarezza e semplicità i rischi ai quali i nostri alunni possono essere esposti navigando in rete. L’Ingegnere Fontana ha esposto in modo eccellente i pericoli che si possono correre con l’utilizzo sempre più precoce di Internet” ci spiega il Dirigente Professor Vincenzo Parente.

Una scuola, il Rodari, che manifesta sempre la partecipazione attiva e propositiva di tutti i soggetti che la compongono, dal Dirigente ai docenti e agli studenti stessi.

“Crediamo fermamente nell’attività di formazione ed informazione e con l’Ingegnere Piero Fontana, esperto nel settore della sicurezza informatica, siamo riusciti a coinvolgere gli alunni con filmati e slide. In tanti hanno partecipato ed interagito con interesse” ci riferisce entusiasta l’Avvocato Emanuele Ciuffi, Presidente del Lions Club San Salvo.

Il secondo appuntamento è fissato per sabato mattina, rivolto alle famiglie e ai docenti del Rodari. Sicuramente altrettanto alta sarà la partecipazione poiché la corresponsabilità educativa scuola-famiglia è uno dei presupposti essenziali per la buona riuscita del successo formativo, una risorsa imprescindibile per la crescita degli alunni.