ALVARO VITALI NELLO SPOT PER IL TARTUFO MINCHILLI

Il famoso attore e cabarettista Alvaro Vitali, noto interprete del Pierino della commedia all' italiana, ha girato uno spot per il tartufo commercializzato da Domenico Minchilli, suo amico personale.

Vitali, col basco di Pierino, all' interno de la Movida de la noche di Luca e Mauro Raspa, interpreta il ruolo di uno chef che taglia il famoso prodotto, lo mette in padella per farne il condimento delle tagliatelle e lo definisce il tartufo... col fischio. Il tutto col sottofondo della colonna sonora dei film di Pierino, mentre due comparse brindano e un bimbo (interpretato dal vero figlio del produttore) esalta il profumo del gustoso tubero.

Si tratta di un video professionale oltre che promozionale, che gira già in rete per iniziativa del produttore e che volentieri rilanciamo

https://fb.watch/bpWNZmwD1X/