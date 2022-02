DAI GIOVANI DI IERI AI PENSIONATI DI OGGI

Quando ci fu il devastante terremoto nel Friuli non c'era la Protezione civile che c'è oggi. Ma c'era la solidarietà ed i giovani solidali, pure a San Salvo. Alcuni sono quelli che vedete in questa foto, mandataci da uno che è in foto: Silvano Mario Bruno per dedicarla al neo pensionato Franchino Di Casoli. Che pure è nella foto, insieme a Vitale Cardarella, don Raimondo Artese, Ottavio Antenucci, con suo nipote Catalano e Monaco ed altri che non conosco o non riconosco