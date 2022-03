A dieci anni dalla morte di Mario Argirò

2/03/2012 - 2/03/2022 Ricorre il decimo anniversario della scomparsa di mio padre, Mario Argirò; voglio rendere omaggio alla sua memoria con un breve pensiero.

Chiunque ha avuto modo di conoscerlo e frequentarlo, può capire come, per me, sia impossibile ricordarlo senza un sorriso. Il sorriso che accompagna il ricordo di un uomo gentile, generoso, coraggioso, pieno di entusiasmo e di iniziative. Qualità che hanno contraddistinto la sua vita e le sue scelte, sia nei rapporti umani, sia nel lavoro.

Mio padre amava lo sport, amava viaggiare e le buone amicizie. Con coraggio avviò una attività imprenditoriale in una città a lui nuova, si fidò dei cittadini di San Salvo e non sbagliò. In questa città, dove ora riposa, ha vissuto anni molto importanti, lavorando alacremente e ottenendo tante gioie e soddisfazioni.

CIAO PAPÀ