TORNA CHI C'E', C'E'...STAVOLTA A RETI UNIFICATE

CHI C'E', C'E', la nostra nota trasmissione che fu prima televisiva (su Trsp) e poi on line (su sansalvomare), torna ora sul circuito di . Net a partire da www.iltrigno.net e www.frentania.net, nella cui Redazione sono entrati i ragazzi della Consulta studentesca della Provincia di Chieti. Ed è proprio con loro e grazie a loro che può ripartire Chi c'è, c'è: venerdì 4 marzo in diretta dalla Parrocchia di Santo Spirito di Lanciano, il venerdì successivo dalla biblioteca di Cupello per presentare il libro "tra Trigno e Sinello", con l'autore Emiliano Longhi e così di seguito per ogni settimana. Ma in ogni caso ne daremo informazione sui siti interessati pubblicando le locandine realizzate da Ivan Di Battista, il nostro grafico. Seguiteci