Camminata Dinamica Gratuita “del Carnevale...Ambrosiano"

"6 km in 60 minuti”, nei percorsi di San Salvo Marina. E’ l’evento gratuito organizzato per domenica 6 marzo prossimo (a causa del rinvio causa maltempo dell'evento del 27 febbraio), con ritrovo dalle ore 9.00 al parcheggio brecciato lato SS.16 del Complesso “Le Nereidi”, con partenza tassativa alle ore 9.30 e conclusione alle 10.30, da “Cammini&Benessere – InItinere”, quale evento dimostrativo e introduttivo della ”Camminata Sportiva SICS".

Un cammino di 6 km, da farsi in un’ora secca, che richiede esclusivamente volontà di conoscere, per poi approfondire, una cosa nuova, mettendosi in gioco e misurandosi con se stessi. “Ci tengo a precisare – spiega Stefano Suriani, Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, oltre che Istruttore e animatore del sodalizio – che non è una passeggiata ricreativa, né un tour fotografico delle bellezze naturali, né una camminata chiacchierata e neanche non è un cammino turistico. E’ invece – puntualizza Stefano –una camminata “potenziata” che senza sovraccaricare le nostre strutture muscolari, articolari e ossee, se praticata correttamente e con costanza, aiuta a mantenere il fisico attivo, a moltiplicare il dispendio calorico rispetto ad una passeggiata, a combattere lo stress quotidiano apportando grandi vantaggi all’organismo permettendo di riscoprire lo star bene mentale e fisico, tantissimo altro che si scoprirà praticandolo costantemente.

Per info e prenotazione obbligatoria gratuita, contattare telefonicamente o tramite Wazzup, Stefano Suriani, Istruttore Nazionale della Scuola Italiana di Camminata Sportiva, al 3476238600 .