RIMUOVERE IL SENSO UNICO SU VIA ALTIERI E VIA ALESSANDRIA…

Oltre settanta residenti di Via Stingi, Via Alessandria e Via P. Rinaldo Altieri hanno richiesto con una petizione popolare, notificata il 3 marzo all’ Ufficio protocollo del Comune di San Salvo, la rimozione del senso unico su Via Alessandria, il divieto di fermata su Via Stingi ed il senso unico su Via Altieri. Divieti, questi, istituiti con ordinanza del comandante dei vigili, che, a detta dei firmatari, non era necessaria poiché Via Alessandra era percorsa solo da residenti ed il vero ed unico tratto trafficato era quello accanto al campo sportivo. Ma soprattutto perché paradossalmente il nuovo senso unico su via Alessandria aumenta il traffico. Come dire? La pezza è peggio del buco.

I firmatari si dichiarano disponibili ad effettuare una verifica “in loco” con amministratori e tecnici per dimostrare quanto evidenziato nella petizione. Speriamo che qualche amministratore veglia sincerarsi di quanto esposto nella petizione, anche perché se così tanti cittadini (che vivono il quartiere) mettono penna su carta per attestare certe affermazioni non è che se le inventano.

Laddove effettivamente il Comune volesse sincerarsi di quanto sopra trovano a disposizione il sign. Raffaele Stampone, promotore dell’iniziativa.