La carenza degli infermieri portata in Parlamento dell' On. Carmela Grippa

Si è svolta a Montecitorio la discussione della interpellanza urgente a prima firma della deputata Grippa sulla annosa questione della carenza del personale infermieristico segnalata in particolare dalla stessa onorevole anche per la Regione Abruzzo nella sua illustrazione dell’atto in Aula al cospetto del sottosegretario di stato al ministero della salute Pierpaolo Sileri.

“Sono rimasta soddisfatta dell’elenco dei provvedimenti che sono stati presi per stabilizzare gli infermieri ma c’è ancóra molto da fare per garantire servizi efficienti. Si faccia accesso alle graduatorie nazionali per le assunzioni per garantire turni di riposo a chi ha mostrato un impegno straordinario in questi ultimi anni. Dobbiamo moltissimo a questi professionisti”.

Cosi la deputata a margine dei lavori. “Ringrazio i consiglieri Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi per l’instancabile lavoro che stanno portando avanti sul tema in Regione e dal quale ho preso spunto per porre attenzione sull’argomento anche a livello nazionale. Continueremo a tenere alta la considerazione della categoria per superare in maniera strutturata le carenze e le relative inefficienze “,conclude