MENNA: “RIAPRE IL TEATRO ROSSETTI CON UN OMAGGIO ALL’UCRAINA”

Il gioiello della cultura cittadina, lo storico Teatro Rossetti viene restituito alla collettività dopo gli importanti lavori di manutenzione strutturale che, negli ultimi mesi, ne hanno interessato la copertura. Lavori programmati durante lo scorso mandato dall'assessore Giuseppe Forte e condotti sotto la stretta vigilanza della Soprintendenza.

“L’evento di riapertura - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna – si terrà martedì prossimo, 8 marzo, con un grande concerto che vede “I Solisti di Kiev” e il noto oboista italiano Francesco Di Rosa - già primo oboe del Teatro alla Scala e adesso primo oboe dell’Orchestra Nazionale di Santa Cecilia – esibirsi sullo storico palco del nostro Teatro. A rendere ancora più speciale questo attesissimo appuntamento sarà la presenza di questi straordinari musicisti di Kiev che sono approdati in Italia il 23 febbraio, un giorno prima che scoppiasse la guerra, per fare una tournée in dieci città italiane”.

“La cultura è un ponte di pace che unisce i popoli ed è l’unica arma – ha aggiunto l’assessore alla Cultura, Nicola Della Gatta - in grado di sconfiggere l’inumanità della guerra e, quindi, impedire che esseri umani infliggano sofferenze ad altri esseri umani. Che la riapertura del nostro Teatro coincida con un omaggio dal così alto valore simbolico di vicinanza al popolo ucraino, immerso in una tragedia immane, conferisce valore all’impegno che l’intera Amministrazione ha assunto nell’ultimo Consiglio Comunale, e che tantissimi cittadini stanno testimoniando con crescente mobilitazione, di vicinanza fattiva e per l’accoglienza di quanti fuggono dalla guerra”.

Posto unico € 15 (studenti € 10) – Prevendite attive dalle ore 10:00 del 5 marzo su https://www.diyticket.it/events/Musica/7150/national-chamber-ensemble-kyiv-soloists e presso l'agenzia Punto Copia in Via Alfieri 47. L’evento sarà partecipabile, in base alle vigenti normative, con green pass e mascherina ffp2.