IL PD VASTO CONTRO LA VARIANTE S.S. 16 PROPOSTA DALL' ANAS

"Un progetto come quello proposto da A.N.A.S. non assolve ad alcuno degli scopi per cui la realizzazione di una variante alla S.S. 16 è stata concepita e, in particolare, contrasta con l'obiettivo strategico di decongestionare il litorale vastese dal traffico pesante". Queste le dichiarazioni del segretario e del capogruppo consiliare del PD di Vasto, Simone Lembo e Marianna Del Bonifro, all'indomani dell'indizione di una conferenza dei servizi semplificata su un'ipotesi di variante "che - proseguono - se attuata, deturperebbe in maniera irreversibile il nostro territorio nella sua parte più caratteristica".

"Il Consiglio Comunale ha avuto, in tre successive occasioni, una posizione chiara di non condivisione di alcuna soluzione ambientalmente impattante come quella proposta ieri, che andrebbe a gravare su una porzione di territorio connotata da elevato rischio idrogeologico. Al contempo ha riconosciuto che la realizzazione di un'infrastruttura di variante è utile e necessaria in quanto valorizzerebbe un sistema turistico qualificato di insediamenti ricettivi e reti per la mobilità eco-compatibili".

"Mai come su questo tema abbiamo registrato, nel corso del tempo, una posizione complementare tra cittadini e forze politiche e bene ha fatto il sindaco Francesco Menna ad assicurare la massima trasparenza e condivisione con tutti. È auspicabile il coinvolgimento di tutti i rappresentanti istituzionali del territorio agendo nelle sedi competenti".