Task force dell' Ufficio ambiente contro le deiezioni canine e l' abbandono rifiuti

Deiezioni canine, abbandono ed errato conferimento dei rifiuti domestici. Sono stati gli argomenti della riunione tecnica di questa mattina dei componenti task force dell’Ufficio Ambiente del Comune di San Salvo, presieduta dall’assessore Tony Faga.

In particolare è stato evidenziato l’elevato numero di multe comminate ai cittadini che non hanno provveduto a raccogliere le deiezioni dei loro amici a quattro zampe e il persistere in alcune zone dell’abbandono dei rifiuti.

“Il controllo sarà sempre più stringente e ripetuto – spiega l’assessore all’Ambiente Faga – perché nonostante i nostri sforzi permane l’atteggiamento di inciviltà di alcuni cittadini a tutto discapito dell'immagine della città. Il decoro di San Salvo passa anche attraverso il rispetto delle strade e dei regolamenti comunali che vanno rispettati”.

“Controlli che verranno incentivati anche grazie alla prossima entrata in servizio delle guardie ambientali formate attraverso un apposito corso predisposto dal Comune di San Salvo. Si proseguirà con l’utilizzo delle cosiddette ‘foto trappola’ per individuare i responsabili” evidenzia il sindaco Tiziana Magnacca.