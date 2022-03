LA VARIANTE SS 16 DISTRUGGE IL PAESAGGIO, L'AMBIENTE E L'ECONOMIA VASTESE.

Il progetto dell'ANAS di devastazione ambientale e paesaggistica – perché non troviamo altri termini per definirlo – relativo alla variante della Strada Statale 16, non solo lo troviamo inaccettabile, ma anche intollerabile per le modalità attraverso cui la Società lo porta avanti in maniera oltremodo ostinata e sorda alle istanze locali e territoriali. Un modo di concepire le comunità, i territori e la loro storia a cui bisogna mettere fine, perché rappresenta una modalità di interventi calati dall'alto senza alcuna interlocuzione con la popolazione locale.

Lo ribadiamo ancora una volta: le strade già ci sono, e sono le fondovalli esistenti le quali necessiterebbero solo di aggiustamenti. In tal modo, inoltre, si garantirebbe un collegamento anche con i paesi e le comunità dell'entroterra vastese, senza ulteriore spreco e degrado di suolo, senza sperpero di denaro pubblico, senza devastazione ambientale, paesaggistica e territoriale.

Se davvero il devastante progetto dell'ANAS venisse portato a compimento, si decreterebbe la definitiva scomparsa del paesaggio e del territorio di Vasto, per fare posto ad un mostro di cemento decontestualizzato e distruttivo, oltre che inutile da un punto di vista sociale ed economico. Il territorio e il suo paesaggio, oltre che diritti costituzionali, sono beni comuni e come tali vanno trattati: non lasceremo mai che i nostri luoghi, frutto di storia e rapporti socio-ambientali, siano l'invitante piatto per qualche sfacciato e famelico imprenditore.

Che l'ANAS e tutti gli Enti preposti lo sappiano e se lo mettano in testa: qua non c'è posto per viadotti e gallerie – tra l'altro pensate su un territorio a forte rischio frane e dissesto idrogeologico – e il loro progetto distruttivo lo possono pure stracciare perché non verrà mai accettato dalla comunità locale la quale è pronta ad utilizzare tutti gli strumenti che la democrazia consente.

Abbiamo aperto anche una pagina Facebook per unire tutti e tutte coloro che vogliono unirsi alla lotta a salvaguardia del nostro territorio e contro il saccheggio e la devastazione ambientale: Pagina Facebook – Difendiamo il paesaggio di Vasto: no variante statale 16

Forum Civico Ecologista ARCI Vasto Italia Nostra del Vastese CAI sez. di Vasto Club per l'Unesco di Vasto