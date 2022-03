DONNE, I COLORI DEL CORAGGIO: sabato 12 Marzo alle 21:00 a Vasto

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il gruppo spontaneo Hama (Hamid - Maria) in collaborazione con Adriatica Immigrati, Habibi art-design, Lory a colori con il patrocinio del comune di Vasto e l’Assessorato del welfare e all'inclusione Sociale, la scuola di danza Tersicore, MPA il Grido cineteatro, FolkloreArte, Chiara nei libri, sono lieti di invitarvi Sabato 12 Marzo dalle ore 21:00 presso il Teatro in via Madonna dell Asilo 13 a Vasto

Sentiremo, insieme, l’emozione trasmessa dalle bellissime DONNE Beatriz, Dalila, Deborah, Ilaria, Raffaella e Siham grazie alla conduzione di Giuseppe Ritucci.

L’ evento sarà gratuito con donazione libera e spontanea, la cui parte del ricavato sarà donata all’ Associazione Sole e Terre Onlus che da anni si occupa di malati oncologici in età pediatrica anche in Ucraina

Soprattutto ORA!!! LA MIGLIOR PROTEZIONE CHE QUALSIASI DONNA POSSA AVERE È IL CORAGGIO. Noi ci saremo: aspettiamo solo voi!!!