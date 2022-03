Le opportunità del PNRR per le imprese turistiche al centro di un incontro al Comune di Vasto

Le opportunità finanziarie del PNRR per le imprese del settore turistico sono state al centro di un incontro promosso dall’Amministrazione Comunale che si è tenuto ieri pomeriggio a Palazzo di Città. Numerosi gli operatori turistici presenti, invitati dal Sindaco Francesco Menna e dall’Assessore al Turismo Licia Fioravante.

Hanno relazionato sull’argomento il Presidente del Gal Costa dei trabocchi Roberto Di Vincenzo, la responsabile per il settore turismo dell’Unicredit Simona Olivadese ed i manager dell’Area Corporate Abruzzo Alessandro Tolotti, Roberto Romano e Domenico Pizzi.

“Di concerto con gli operatori - ha dichiarato il sindaco Francesco Menna - continuiamo ad investire su un settore come quello turistico che è di fondamentale importanza per la nostra città. Le opportunità finanziarie del PNRR, oggetto dell’incontro che abbiamo organizzato, consentiranno ai nostri operatori di accedere a quei finanziamenti necessari per migliorare le proprie strutture ricettive. Sono diversi gli operatori che vogliono investire. Questo è un buon segnale perché le risorse pubbliche che saranno messe in campo sono tante”.

Scendendo nello specifico, l’assessore Licia Fioravante ha aggiunto:

“E’ il momento di dimostrare che il nostro territorio ha la volontà di puntare su un settore strategico come quello turistico per sviluppare e portare nuove economie del nostro territorio. La nostra azione amministrativa è chiaramente tesa a rendere più accogliente la città, promuovendola a tutti i livelli, oltre a permettere agli operatori di accedere a quelle opportunità per migliorare l’innovazione delle loro imprese, renderle migliori. Non abbiamo alternative perché in questi ultimi anni c’è stato un innalzamento delle aspettative dei turisti. Ecco perché, per rendere Vasto ancora più appetibile in campo turistico, gli investimenti del pubblico e quello dei privati devo indispensabilmente andare di pari passo”.