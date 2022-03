LA NUOVA DIREZIONE DIDATTICA VASTO PER LA PACE

La mattina dell' 11 marzo dalle ore 11.30 gli alunni dei vari plessi della scuola primaria e della scuola dell' infanzia della Nuova Direzione didattica hanno partecipato ad una manifestazione che ha avuto l 'obiettivo di offrire a tutto il mondo della scuola una riflessione su quanto sta accadendo in questi giorni in Ucraina, un momento di sentito raccoglimento per esprimere lo sdegno verso un conflitto militare crudele ed atroce.

Tutti hanno partecipato ad un vero "flash mob" contemporaneamente a tutte le classi e sezioni delle scuole che hanno aderito alla rete di scuole "NetSchool for peace". Il brano di John Lennon “Give peace a chance”, vero inno alla pace e contro la guerra è stata la colonna sonora dell 'evento.

Grande emozione e spirito di squadra nel gridare tutti : "Viva la pace"