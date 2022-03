I BIMBI INCONTRANO LE CAPRETTE A BIMBO 2000

Nella mattinata di lunedì 14 marzo i è svolta alla Scuola d' Infanzia paritaria Bimbo 2000 la Giornata dedicata agli ovini e caprini del Progetto interregionale “22 Settimane per la Biodiversità” a cui partecipano un Omnicomprensivo, cinque Istituti comprensivi, una Direzione didattica ed appunto la paritaria sansalvese.

Le scuole della Rete, tutte abruzzesi e molisane, stanno studiando 22 tra prodotti della natura o prodotti dell'uomo realizzati con procedimenti biologici o naturali allo scopo di “riconnettere” la flora e fauna con le persone, partendo dai bambini e ragazzi che frequentano le scuole, cosa che ha avuto modo di illustrare e ribadire la Dirigente della Nuova Direzione Didattica vastese, Concetta Delle Donne.

I 22 prodotti studiati sono anche oggetto di un Concorso fra gli Istituti partecipanti, la cui premiazione si svolgerà a Riccia (in provincia di Campobasso) in una mattinata del mese di maggio prossimo, cui seguirà nel pomeriggio dello stesso giorno una Rievocazione storica a Fornelli (in provincia di Isernia), che rievocherà la visita nel piccolo paese dell' alto Molise del Re Carlo III di Borbone. Il quale riceverà in dono dagli alunni figuranti proprio i prodotti studiati nelle 22 settimane.

La Scuola d' Infanzia paritaria sansalvese, interpretando probabilmente il contado legato all' abate, donerà al Re proprio i due docili capretti e la papera nati quindici giorni fa nella fattoria fresana di Maurizio Coppola, che ha tenuto la lezione dimostrativa a cui hanno assistito anche alcuni classi della Spataro di Vasto e di Colli a Volturno.

Prima di iniziare la lezione, l'allevatore Maurizio Coppola, erede di una famiglia dedita da più generazioni alla pastorizia, ha ritirato la pergamena di proclamazione dello spezzatino di vitello per la prossima edizione del Prodotto topico , ricevendo da remoto i saluti della Dirigente Delle Donne e della referente dell' Istituto Spataro di Vasto Rosaria Spagnuolo, la cui classe ha voluto sapere da Coppola la differenza tra un allevamento intensivo ed uno a terra.