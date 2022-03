FRANCESCA SAMMARTINO ELETTA PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE PICCOLI

Il 14 febbraio scorso i membri della “Fondazione Piccoli” hanno eletto Francesca Sammartino nuovo presidente a seguito della prematura scomparsa di Antonio, illustre fondatore del sodalizio e nostro collaboratore nella redazione del Trigno.net.

Con la presidenza di Francesca, la Fondazione continuerà a proseguire la sua opera culturale , di studio e ricerca in favore della minoranza croato-molisano come ha sempre fatto dal 1999, anno in cui fu fondata in memoria di Agostina Piccoli.

Alla neo presidente i più cari auguri di buon lavoro da parte della nostra Redazione