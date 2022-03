Domenica 3 aprile si va a Tivoli e Villa d' Este con Italia nostra di Vasto

Questo il Programma

Partenza dal terminal bus di Vasto alle ore 7:00

Arrivo a Villa d’Este e visita guidata

Pranzo al ristorante (euro 20,00) o libero

Pomeriggio libero (suggerimenti: centro storico di Tivoli, Parco Villa Gregoriana, aree archeologiche)

Rientro a Vasto alle ore 20:30

Costi

Euro 45 per i soci, euro 50 per i non soci: viaggio e visita guidata a Villa d’Este.

E’ escluso il costo del biglietto a Villa d’Este: 13 euro per i l biglietto ordinario (15 euro per entrare anche al Santuario di Ercole Vincitore); 2 euro per il biglietto ridotto (18-25 anni di età); gratuito per i docenti muniti di attestazione dirigenziale, per minorenni, le guide turistiche, ecc… (chiedere per i casi specifici)

Info e prenotazione

3483576711

Facebook: Italia Nostra del Vastese

N.B. Obbligatori: Super Green pass e mascherina FFP2.