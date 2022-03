APPASSIONATO POST DELLA COMPAGNA DI FABIO RASPA

Be da "vicino" conosco l'impegno e il sacrificio di moltissimi giorni, il telefono che squilla e il silenzio che cala in casa, ormai anche le ragazze lo sanno, durante le cene e magari in un momento di gioco e in qualsiasi giorno, perché da noi non ci sono orari, anche durante le vacanze si é sempre reperibili, si è politici a tutte le ore.

È una sensazione difficile da spiegare, ma l'amore e la passione che si percepiscono durante quelle telefonate sono inconfondibili. Avanti tutta Fabio Raspa sappiamo quanto amore hai dai dare ancora per la tua città. E sono certa che la situazione non è affatto diversa a casa di Tonino Marcello