On. Nicola Fratoianni (Sinistra Italiana) nell’aula di Montecitorio: Evitare tifo da stadio e anatemi, serve rispetto reciproco. Sull’invio delle armi chi fa scelta diversa dalla mia non è un guerrafondaio. Ma altrettanto, chi è contrario all’invio armi non sia etichettato come quello ne’ ne’. Non ho nessuna equidistanza tra popolo ucraino aggredito e regime russo aggressore. Basta con la caccia al pacifista, l’hanno fatta per l’Iraq e Afghanistan, si è visto come è andata a finire. Insistere, insistere, insistere sulla via diplomatica*

“Trovo che alcuni toni della discussione di questi ultimi giorni in quest’aula siano molto pericolosi, bisogna evitare gli anatemi. A coloro che sulla decisione di inviare armi all’Ucraina fanno una scelta diversa dalla mia non dico, e non lo penso, che siano venduti guerrafondai, mi pongo invece il problema della loro risposta di fronte alla tragedia che vediamo scorrere di fronte ai nostri occhi in Ucraina, di fronte alla brutale aggressione della federazione russa nei confronti dell’Ucraina. C’è quindi il rispetto per una posizione diversa dalla mia e mi faccio carico di questo

E però vorrei che chi dice no all’invio delle armi non sia più etichettato come quello del ne’ ne’, io non ho nessuna equidistanza tra l’aggredito e l’aggressore chiaro!? Le truppe russe devono lasciare l’Ucraina, nessun riconoscimento alle repubbliche del Donbass perché sono al di fuori di ogni norma del diritto internazionale.” Lo afferma il segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni intervenendo nell’Aula di Montecitorio nella discussione sull’esame del decreto per le misure urgenti per la crisi ucraina.

“Possiamo discutere molto - prosegue l’esponente dell’opposizione di sinistra - dell’interpretazione dell’art. 11 della Costituzione, io evidentemente ne ho una un po’ diversa da quella dell’on. Fassino. Attenzione perché quando, parola dopo parola, diciamo che di fronte a un’aggressione di questo tipo occorre dare tutte le armi necessarie perché da quella dell’aggressione ci si possa difendere la conclusione di questo ragionamento è una sola. E bisogna che qualcuno abbia il coraggio di nominarla perché di fronte ad un conflitto due sono le possibilità: o la via della diplomazia e della trattativa, anche quando l’esito di quella trattativa pare a noi che stiamo dalla parte del popolo ucraino ingiusta, o la via della guerra.

Non c’è altra possibilità e si porta dietro altri due aggettivi. Uno certo e un altro molto probabile: il primo è mondiale il secondo è nucleare. E allora bisogna fare bene i conti. Una cosa allora, per favore, venga risparmiata in quest’aula parlamentare - insiste il leader di SI - e nella storia di questo Paese: la caccia facile al pacifista di maniera perché ne ho piene le orecchie di questi slogan. E non da oggi. Sono anni che ascoltiamo le parole stantie di questa caccia che è stata fatta quando i pacifisti erano in piazza contro la guerra in Afghanistan, quando erano in piazza contro le bombe nei Balcani, quando erano in piazza contro la guerra in Iraq.

Dopo molti anni vediamo l’esito di quelle guerre: abbiamo visto la disgregazione in Europa dell’unico Stato multietnico e multireligioso, abbiamo visto la fine amara di Kabul con la fuga delle truppe occidentali e il ritorno in gloria dei talebani, abbiamo visto la disgregazione di una parte Medioriente addirittura con la nascita di un califfato islamista.”

“Per me, poiché penso che non ci sia nessun automatismo fra politiche della Nato e l’aggressione di Putin, non ci può essere nessuna giustificazione per l’aggressione russa all’Ucraina, ma per favore di fronte al dramma che abbiamo davanti a noi - conclude Fratoianni - servirebbe un po’ meno di tifo da stadio e un po’ più di rispetto, e forse qualche approfondimento in più non guasterebbe e farebbe onore a questa aula parlamentare.”